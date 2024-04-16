Bayramda satışlar 5 kat arttı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde birçok kentte turist yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar bayramlaştıktan sonra yakınları ile birlikte bulundukları kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezip lezzetlerini tattı. Diğer kentler gibi Eskişehir’de de turist yoğunluğu tam anlamıyla tavan yaptı. Şehrin Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi bayramın 2’nci gününden itibaren dolarken, kentle özdeşleşmiş yöresel lezzet olan çi börek dükkânlarında da adeta sıra oluştu. Dükkan yoğunluğu normalin 5 kat ürerine çıkan işletmeciler sipariş yetiştirmekte zorlandı. Zaman zaman dükkânların önünde kuyruklarda oluşurken kente gelen birçok turist çi böreği ilk kez tattı.

“Yetişmekte tabii ki güçlük çektik”

32 yıldır çi börek ustası olan Hakan Nalbant yoğunluk hakkında konuştu. Eskişehir’in yerel lezzetini tanıtmanın ve sevdirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Nalbant, “Biz zaten normalde sürekli yoğunluk yaşıyoruz ama bayramlarda ekstra bir yoğunluk oluyor. Geçtiğimiz günlerde bu durumu dolu dolu yaşadık. Bu durumda normal yaptığımız işin yaklaşık 4-5 katı iş yaptık. Bayram iyiydi, sadece bizim için değil Eskişehir esnafı için güzel güzel oldu. Biliyorsunuz Eskişehir bir turizm kenti oldu, hem şehir dışı hem de yurt dışından gelen turistler oldu. Bu durumdan memnunuz. Mesela bir kişi Eskişehir’in dışından geçeceği zaman ‘Ben şu çi böreği deneyeyim’ diyerek geliyor ve ‘keşke daha önceden yeseydim’ şeklinde konuşuyor. Yetişmekte tabii ki güçlük çektik, biz bayramlarda zaten yoğun çalışıyoruz ama bu bayram ekstradan bir yoğunluk yaşadık. Dediğim gibi sadece biz değil bütün esnafın yüzü güldü. Bu bizim için olumlu bir şey, hem kendimiz hem de şehrimiz açısından mutluyuz. Demek ki birçok insan şehrimiz görmeye, gezmeye ve özellikle çi börek yemeye geliyor. Müşterilerimizin hepsinin kendini etmeye çalıştık, umarım olmuşlardır. Bayramdı diyebiliriz. Satış rakamı olarak bir şey söyleyemem ama normal yaptığımız işin 5 katı iş oldu, bayağı güzeldi. Yani normalde bin kişi ağırlıyorsak, bayramda 3 bin ila 4 bin kişi ağırladık. Eskişehir’in bu çi börek lezzetini turistlere tanıttırdığımız ve tattırdığımız için gayet mutlu ve onurluyuz” dedi.

“Kuyruk oluştu ama güzel oldu”

Çi börek işletmecisi Esra İbek ise satışları hakkında şöyle konuştu;

“Bayramda yaptığımız hizmet güzeldi, bayağı yoğunluk yaşandı hatta sırada bekleyenler oldu. İlk kez tadanlar bu lezzeti çok beğendiler. ‘Neden daha önce gelmedim ki’ diyenler oldu, güzel tepkiler aldık. Sırf çi börek yemek için gelenler de oluyor, ‘Eskişehir’e gelmişken yemeden dönmeyeyim’ diyenler de oluyor. Ürünlerimiz el açması olduğu için yetiştirmek biraz zor oldu, o sebeple kuyruk oluştu ama güzel oldu.”