Arefe Günü'nde PTT açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kala işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar PTT şubelerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki PTT şubeleri Arefe Günü ve bayramda çalışacak mı?

Bayramda PTT açık mı?

PTT şubeleri Arefe Günü'nde öğlene kadar hizmet verecek. Öğleden sonra PTT şubeleri kapanacak. PTT tarafından yapılan kargo dağırımları ise 4-8 Haziran tarihleri arasında yapılmayacak. Dağıtımlar Pazar gününde itibaren yeniden başlayacak.