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Yerel

Bayramda lapa lapa kar yağdı

Erzurum’da Ramazan Bayramında Güzel yayla geçidi ve Oltu yayla geçidine lapa lapa kar yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:15:34 -
Bayramda lapa lapa kar yağdı

Erzurum’da Ramazan Bayramında Güzel yayla geçidi ve Oltu yayla geçidine lapa lapa kar yağdı.


Ramazan Bayramının birinci günü 2 bin 90 rakımlı Güzel yayla geçidinde ve Oltu Başbağlar yayla geçidinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar yazı beklerken kar yağışının sürpriz olduğunu söylediler. Kar yağışı sonrası sürücüler hayli zorluklarla yolda ilerlediler.

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