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Yaşam Bayramda kuaförler berberler açık mı? Bayramda kuaförler çalışır mı?
Yaşam

Bayramda kuaförler berberler açık mı? Bayramda kuaförler çalışır mı?

Ramazan bayramında kuaförler açık mı? Ramazan bayramında kuaförlerin, berberlerin hizmet verip vermediği araştırılıyor. Peki, yarın kuaförler açık mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 16:51:00 -
Bayramda kuaförler berberler açık mı? Bayramda kuaförler çalışır mı?

Ramazan bayramı sebebiyle kuaförlerin, berberlerin, güzellik salonlarının 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde hizmet verip vermeyecekleri araştırılmaya başlandı. Peki, yarın kuaförler açık mı?

Bayramda kuaförler berberler açık mı? Bayramda kuaförler çalışır mı?

Bayram öncesinde kuaförlerde, berberlerle bir hareketlilik yaşanır. Arefe gününde işlerini yetiştiremeyenler ise bayram boyunca kuaförlerin, berberlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bilindiği gibi bayramlar resmi tatildir. Bayramlarda resmi kurum ve kuruluşlar kapalıdır. Ulaşım, sağlık ve güvenlik alanlarında ise bayramda da hizmet devam eder.

Bayramda berber ve kuaförlerin açık olup olmadığı tamamen işletmenin kararıyla ilgili. Kimi kuaförler bayramlarda da hizmet verirken kimi kapılarını bayram sonuna kadar kapatıyor.

Yarın hava nasıl olacak? Bayramın 1.gününde hava nasıl olacak? 2 Mayıs hava durumu il il
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