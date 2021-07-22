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Sağlık Bayramda korona aşısı yapıyorlar mı? Bayramda hangi hastaneler aşı yapıyor?
Sağlık

Bayramda korona aşısı yapıyorlar mı? Bayramda hangi hastaneler aşı yapıyor?

Korona aşısı bayramda yapılıyor mu? Koronavirüs salgınının sona ermesi için uzmanlar, toplumun büyük bir bölümünün aşılanması gerektiğini ifade ediyor. Bayramda ilk ya da 2.doz aşı olmak isteyenler ise tatilde aşı yaptırmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, bayramda korona aşısı yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 17:03:00 -
Bayramda korona aşısı yapıyorlar mı? Bayramda hangi hastaneler aşı yapıyor?

Koronavirüs salgınının noktalanması için aşılar son derece önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından “Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü” açıklamasını yaptı. Aşı olmak isteyenler ise bayram tatilinde nerede aşı olabileceklerini araştırıyor. Peki, bayramda aşı randevusu alınıyor mu?

Bayramda korona aşısı yapıyorlar mı? Bayramda hangi hastaneler aşı yapıyor?

Koronavirüs aşıları haftanın yedi günü gece 00.00’a kadar uygulanıyor. Bayram tatili boyunca devlet, üniversite ya da özel hastanelerde korona aşısı yaptırabilirsiniz. Aşı randevusu alıp gittiğinizde işlem daha hızlı tamamlanıyor. Ancak aşı randevusu olmayanlara da hastanelerde aşı yapılabiliyor. Bayram tatili bittiğinde aile sağlığı merkezlerinde de aşı uygulaması sürecek.

Öte yandan metro, otogar, havalimanı, AVM’ler ve bazı meydanlarda aşı uygulama alanları kuruldu. Söz konusu alanlarda randevu almadan aşı yaptırabilirsiniz.

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