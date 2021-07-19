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Sağlık Bayramda korona aşısı yapılıyor mu? Korona aşısı bayramda nerede yapılıyor?
Sağlık

Bayramda korona aşısı yapılıyor mu? Korona aşısı bayramda nerede yapılıyor?

Bayramda aşı yapılıyor mu? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 64 milyon doza yakın aşı uygulandı. Bayramda da aşı olmak isteyenler “Kurban bayramında aşı randevusu veriliyor mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, korona aşısı bayramda yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 12:46:00 -
Bayramda korona aşısı yapılıyor mu? Korona aşısı bayramda nerede yapılıyor?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde şimdiye kadar 64 milyon doza yakın aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları sık sık milyonları aşı olmaya davet ediyor. Kurban bayramında aşı olmak isteyen ya da bayram süresine 2.doz aşı tarihleri denk gelenler “Bayramda aşı yapılıyor mu? “ sorusuna cevap arıyor.

Bayramda korona aşısı yapılıyor mu? Korona aşısı bayramda nerede yapılıyor?

Sağlık çalışanları haftanın yedi günü gece 00.00’a kadar aşı uygulamasını sürdürüyor. Bayram boyunca dileyen özel dileyen devlet hastanelerinden randevu alarak aşı yaptırabilir. Bayram boyunca aile hekimleri çalışmadığı için sağlık ocaklarında aşı uygulanmıyor.

Sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?
Sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?

Sağlık

Sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?

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