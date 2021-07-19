Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde şimdiye kadar 64 milyon doza yakın aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları sık sık milyonları aşı olmaya davet ediyor. Kurban bayramında aşı olmak isteyen ya da bayram süresine 2.doz aşı tarihleri denk gelenler “Bayramda aşı yapılıyor mu? “ sorusuna cevap arıyor.

Bayramda korona aşısı yapılıyor mu? Korona aşısı bayramda nerede yapılıyor?

Sağlık çalışanları haftanın yedi günü gece 00.00’a kadar aşı uygulamasını sürdürüyor. Bayram boyunca dileyen özel dileyen devlet hastanelerinden randevu alarak aşı yaptırabilir. Bayram boyunca aile hekimleri çalışmadığı için sağlık ocaklarında aşı uygulanmıyor.