Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Bayramda köpürler bedava mı? sorusu 13 Mayıs’ta idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı öncesi merak edilmekte. Ramazan Bayramı bu yıl da korona gölgesinde geçecek. 17 günlük tam kapanma nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasak olurken, yasaktan muaf olanlar ise yasak günlerde dışarda olabilecek. Seyahat izin belgesi alıp da şehirler arası yolculuk yapacaklar bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olup olmadığını sorguluyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda ücretiz olan köprü ve otoyollar hangileri? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? İşte detaylar.