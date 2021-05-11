Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?
Bayramda köpürler bedava mı? sorusu 13 Mayıs’ta idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı öncesi merak edilmekte. Ramazan Bayramı bu yıl da korona gölgesinde geçecek. 17 günlük tam kapanma nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasak olurken, yasaktan muaf olanlar ise yasak günlerde dışarda olabilecek. Seyahat izin belgesi alıp da şehirler arası yolculuk yapacaklar bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz mi yoksa ücretli mi olup olmadığını sorguluyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda ücretiz olan köprü ve otoyollar hangileri? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? İşte detaylar.
Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi 2021? Ramazan bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak, 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak ancak sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alacak. Peki Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücretsiz faydalanılabilecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?
12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollardan ücretsiz faydalanılabilecek.
Köprüler bayramda ücretsiz mi?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden de bu kapsamda vatandaşlar ücretsiz geçiş yapabilecek.
Bayramda Marmaray ücretsiz mi?
Ayrıca, 12 Mayıs'tan başlayarak 16 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.