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Aktüel

Bayramda iki ilde tehlikeli gelişme: 14 gün evde kalın

Ramazan bayramını yaşadığımız şu günlerde, Anadolu'dan koronavirüs vaka sayısında artış haberleri gelmeye başladı. Vatandaşların bayramı memleketlerinde geçirmeleri için verilen izinden sonra dün Elazığ bugün de Bİngöl'de yeni koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Yetkililer İstanbul ve başka illerden memleketlerine gelen vatandaşları 14 gün evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:57:00 -
Bayramda iki ilde tehlikeli gelişme: 14 gün evde kalın

30 gündür yeni koronavirüs (Covid-19) vakası görülmeyen Bingöl'de, 4 günlük kısıtlama öncesi gelen bazı kişilerin test sonucu pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri sahada çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile yeni vakalar ile birlikte temas ettiklerinin kontrol altına alındığı öğrenildi. Kısıtlama öncesinde kente gelenlerin 14 gün süreyle kimseyle temas etmemesi istenirken, bayram sonrasında da tedbirin elden bırakılmamasının önemli olduğu vurgulandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Son bir aydır yeni vakaların olmadığını ancak şehir dışından gelen vatandaşların birkaçının testinin pozitif çıktığını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, vakaların ve temasların kontrol altına alındığını söyledi. Gündoğdu, “Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu gayretle son bir aydır salgın ilimizde kontrol altında tutulmuştu ancak şehir dışından gelen vatandaşlarımızla beraber son birkaç gündür maalesef kısmi artışlar görülmekle beraber, bunlar da filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun bir gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur” dedi.

Bayram sonrasında da tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, “Bayram sonrası da vatandaşlarımızın kontrollü sosyal mesafe ve tedbirlere uymasıyla salgın kontrol altında tutulabilir, istenilen düzeyde salgını götürebiliriz. Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılmasına dikkat edilmesi şart ve bizler için önemli" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da da dün kente yeni gelenlerde koronavirüs tespit edilmiş iki apartman karantinaya alınmıştı.

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Yorumlar

Kızgın boğa

vakaları sıfırlamadan yayacaksınız adam gibi net 3 hafta kesintisiz yasaklamadınız rica minnetle bu iş olmaz sopayla yapacaksınız biz bayramda nasıl katlanıyorsak bu yasaklara onlardakatlanmalı onların vurdum duymazlığı cehaleti sürekli bizi eve mahkum ediyor. Sopa sopa lazım artık.laftan sözden nus ile uslamayanın hakkı kötek lan.
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