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Yaşam

Bayramda İETT, otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?

Bayramda İETT, otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? sorusu merak ediliyor. Bayramda toplu taşıma ile seyahat edecek olan vatandaşlar bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde bayram boyunca toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşılmıştı. Peki, Kurban bayramında toplu taşıma ücretsiz oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-07-31 18:32:00 -
Bayramda İETT, otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?

Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram tatilinde akraba, eş, dost bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bayramda metro, tramvay, otobüs, metrobüs ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Yakınlarını bayramda ziyaret etmeyi düşünen vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur seferleri ücretsiz mi merak ediyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Bu tarihlerde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İstanbul'da İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01'den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

Ayrıca 31 Temmuz'dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi gecesine kadar “Marmaray” ve “Başkentray” da ücretsiz olarak hizmet verecek.

 

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