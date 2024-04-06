Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz (Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri hariç), Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güney Doğu Anadolu (Mardin hariç) ile Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

"BAYRAM TATİLİNDE İSTANBUL GÜNEŞLİ"

Bu haftasonu İstanbul’da pazar günü yağmurlu bir sabah ve öğlen geçirebiliriz. Hava sıcaklıkları yağış gerçekleşirse dahi 17-18°C’lerde olacak.

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Bayram tatilinde İstanbul’un havası çoğunlukla güneşli olacak. 10 Nisan Çarşamba bulutlar artarak biraz yağmur bırakabilir. Bunun dışında gelecek haftanın tahminlerinde bol güneş görünüyor.

"EGE BAYRAMI GÜNEŞLİ GEÇİRECEK"

Ege’de İzmir bayram tatilini neredeyse tamamen güneşli geçirecek, günün erken saatleri 12°C olan sıcaklık, gündüz İzmir’de, Aydın’da 22°C’ye yükselecek. Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Trakya geneli benzer şekilde bayram tatilini az bulutlu ve güneşli havada geçirirken, Güney Ege’de ve Akdeniz’de haftaya bahar yağmurları görülebilir.

"AKDENİZ'DE 2 GÜN YAĞMUR VAR"

Muğla-Bodrum arasında daha az olmak üzere güneyde 10-11 Nisan tarihleri yağmur ihtimali var. Yağışlar Antalya-Mersin arasında gelecek hafta 1.5-2 gün aralıklarla sürebilir. Fakat bu duruma “Antalya bayramı yağmurlu geçirecek” demeyelim, sadece 2 gün içinde toplam 3-4 saat yağmur yağabilir. Konya-Isparta çevresi de haftaya salı ve çarşamba bir miktar ıslanabilir. Bayramda İzmir-Çanakkale hattı, Antalya-Mersin hattından daha sıcak olacak görünüyor.

"DEPREM BÖLGESİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR"

Güneydoğu Anadolu ve aslında deprem bölgemiz, bayramın 3 gününü yağışlı geçirebilir. Şimdiki tahmini güncelleyeceğiz fakat mevcut duruma göre Kahramanmaraş- Adıyaman-Mardin-Şırnak-Gaziantep çevresi 9-10-11-12 Nisan tarihlerinde 4 gün aralıklarla yağmurlu görünüyor.

"GÜNEYDOĞU'DA DA 2 GÜN SAĞANAK GÖRÜNÜYOR"

Güneydoğu’da zaman zaman kuvvetli gök gürültülü yağış, hayatı ve sosyal faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Özellikle 10-11 Nisan tarihlerinde beklenen yağışları yakından takip etmeli. Bu kesimlerde bayramın hava sıcaklıkları 15 ila 19°C arasında değişecek, sert bir soğuk yok ama yağmur da kendini hep hatırlatacak görünüyor.

"KARADENİZ YAYLALARINA KAR YAĞABİLİR"

Cuma akşamı Doğu Karadeniz tarafında yaylalara, yüksek kesimlere kar yağma ihtimali yüksek. Gümüşhane-Anzer-İspir-Artvin arasında kış lastiği olmadan yolculuk yapmamakta fayda var. Cuma gecesi ayrıca Erzincan-Malatya-Kahramanmaraş üstünden geçmesi beklenen gök gürültülü yağışa da dikkat etmekte yarar var."

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 18, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 26, Parçalı ve az bulutlu.

A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ: 24, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı.

ANTALYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı.

HATAY: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 18, Parçalı bulutlu.

KONYA: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 17, Parçalı ve az bulutlu.

AMASYA: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

TRABZON: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 13, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

MALATYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.