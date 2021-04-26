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Yaşam Bayramda hangi kısıtlamalar olacak? Ramazan Bayramı Kabine kararları
Yaşam

Bayramda hangi kısıtlamalar olacak? Ramazan Bayramı Kabine kararları

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlama kararları açıklanacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi sorular merak ediliyor. Bilindiği gibi Ramazan boyunca koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli kısıtlamalar bulunuyor. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda da kısıtlamanın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:41:00 -
Bayramda hangi kısıtlamalar olacak? Ramazan Bayramı Kabine kararları

Kısmi kapanma devam edecek mi? Yoksa tedbirler daha da mı sıkılaştırılacak? Tam kapanma söz konusu olacak mı? Ramazan Bayramına özel tedbir getirilir mi? Kritik soruların yanıt bulacağı Kabine Toplantısı başladı.

Bayramda hangi kısıtlamalar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile Bakanı Derya Yanık ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in ilk kez katılacağı kabine toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadelede gelinen son durumu anlatacak. Sağlık Bakanı Koca, kısmi kapanmanın yansımaları ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini kabine üyelerine aktaracak.

Bakan Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu… 21 Nisan’da 62 bin dolayında vaka sayısı 40 bin dolayına geriledi. Bu veriler ışığında, kısmi kapanma devam edecek mi? Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Nihai kararı verilecek.

Kabine toplantısında alınan kararları cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta yapılan kabine toplantısında kısmi kapanma kararlarını aktarmıştı. Erdoğan, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısı sona erdiğinde yapılan açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.

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