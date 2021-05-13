Bayramda fırınların çalışma saatleri | Koronovirüs salgını sebebiyle 29 Nisan’da tam kapanma başladı. Tam kapanma sürecinde ramazan bayramı da idrak ediliyor. Vatandaşlar bayramda fırınların açık olup olmadığını, temele ihtiyaçlar için sokağa çıkıp çıkılmayacağı merak konusu. Peki, fırınlar açık mı?

Bayramda fırınlar açık mı? Bayramda fırınlar kaça kadar açık?

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.