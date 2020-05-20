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Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

4 günlük sokağa çıkma yasağında çay toplanacak mı? Çay mevsimi geldi ve ilk sürgü toplanmaya başladı. Çay tarımıyla uğraşanlar 4 günlük sokağa çıkma yasağında bahçelerine gidip çay toplayıp toplayamayacaklarını merak ediyor. Pek çok kişi “Bayramda çay toplanacak mı?” , “Sokağa çıkma yasağında çay toplanır mı?” , “Çay toplamak için bahçeye gitmek yasak mı?” , “4 günlük sokağa çıkma yasağında çay toplanacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:01:00 -
Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Doğu Karadeniz’de çay hasadı başladı. Çay tarımıyla ilgilenen vatandaşlar dört günlük sokağa çıkma yasağında ne yapacaklarını merak ediyor. Çünkü çay belli bir zaman içinde hızlıca toplanmalı. Diğer türlü çayın kalitesi olumsuz etkileniyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağında ise “çayın dalında yanacağını” belirten Karadenizliler, bu sürede bahçelerine gitmelerinin yasak olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında ÇAYKUR’dan açıklama geldi.

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 81 ilde Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından çay üretimi yapan işletmeler ve müstahsilin muaf tutulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 153 sayılı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı istisnası kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde çay mubayaasına ve üretimine devam edilecektir. Üreticilerimizin acele etmeden çaylarını hasat etmeleri rica olunur."

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