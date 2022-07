Bayramda çalışanın mesai ücreti ne kadardır? Asgari ücret maaş alanının fazla mesai ücreti hesaplaması nasıl yapılır?

Kurban Bayramı arefe gününden itibaren başlar ve bayram 4,5 gün olarak hesap edilir. Bu yıl Kurban Bayramı Cumartesi gününden başladı. 30 gün çalışan biri Temmuz ayı ücretini 30 gün yerine 34,5 gün üzerinden alması gerekiyor. İşverenin işçiye alacağı ücreti günlük olarak yüzde 100 artırmış olması gerekiyor.

Asgari ücretle çalışan günlük ne kadar para alır?

Net maaş ÷ 30 x 2 Bayram mesaisi hesaplamak için önce net maaş 30 ile bölünür. Ardından 2 ile çarpılır. Tgrt haber'de yer alan habere göre, asgari ücretle çalışan bir işçi bayramda bir günde 366 TL mesai ücreti alır. Çalışanın aldığı aylık maaşın saatlik tutarı hesaplanır. Çıkan rakamların sonucunda 1 aylık maaşın 225 saate bölünmesi ile saat hesaplamasına ulaşılır. Bundan sonra fazla mesai ücreti hesaplaması için ücretin %50 zamlı hali belirlenir. Bu belirleme için ise yapılması gereken işlem bulunan tutarın 1,5 ile çarpılmasıdır.

Firmanın çalışanına belirlediği haftalık çalışma zamanının dışında kalan her süre fazla mesai olarak geçer. Bu durum İş Kanununda da resmi olarak geçmektedir. Resmi kanuna göre bir çalışanın hastalık çalışma süresi 45 saattir. Bu haftalık 45 saati aşan her zaman diliminde çalışılan her saat için %50 zamlı ücret ödenir. Bu ücret fazla mesai ücretidir.

Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Her bir saat fazla çalışma için çalışana ücret verilir. Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesiyle gerçekleşir. Eğer fazla çalışma saati 1 saati geçiyor ise fazla mesai de fazla gerçekleşmiş olur. Böyle bir durumda 1 saati geçen durumlarda ise, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı %50 değil %25 yükseltilmesi sonucu fazla mesai ücreti ödenir.

Asgari ücret maaş alanının fazla mesai ücreti hesaplaması nasıl yapılır?

Asgari ücretli (bu yıl için net 5 bin 500 lira) bir işçiye günlük net 184 lira ödenmesi gerekiyor. İşçi hafta sonu tatilini pazar yapıyorsa ve arefe dahil tüm bayram süresince çalıştıysa 8.5 yevmiye alacak. Bunun 4 yevmiyesi zaten asgari ücretin içinde. Dolayısıyla 4.5 yevmiye tutarında yani 828 lira (184 x 4.5) ilave ödeme yapılacak. Bayramlarda yapılan çalışmaların karşılığının bir sonraki ücret ile birlikte ödenmesi gerekiyor.

İşçi bayramda çalıştırılıp başka gün izin kullandırılabilir mi?

Bayramda çalıştırılan işçiye işveren iki günlük ücret ödemek durumundadır. İşverenin işçiyi bayramda çalıştırarak daha sonra izin vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla bayramda izinli olmakla bayramdan sonra izinli olmak aynı şey değildir. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamaz. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumundadır, bayram gününü normal gün gibi düşünerek ödeme yapamaz.

Arife ve bayramda çalışan ne kadar ücret alır?

İşçi tüm bayram boyunca hiç çalışmaması halinde aylık ücretini tam olarak alacaktır. Diğer yandan eğer bayram günlerinde çalışırsa çalıştığı her gün için 2 günlük ücreti tutarında ücret alacaktır. Eğer hafta tatili ve bayram çakışırsa ve işçi çalıştırılırsa bu durumda ödemenin tutarı 2,5 günlük yevmiyeye yükselecektir.