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Ekonomi

Bayramda çalışan fazla mesai alır mı?

Ekonomi ve sosyal güvenlik uzmanı Murat Özdamar, siz değerli okuyucularımızdan gelen soruları yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:58:00 - 2020-06-16 09:58:48
Bayramda çalışan fazla mesai alır mı?

¥ Soru: Çalıştığım sektör bayramlarda da çalışmaya gerektiriyor. Bu nedenle Ramazan bayramında da çalışmam gerekecek. Bayramda çalıştığım dönem ücretim yüzde yüz zamlı mı olacak? Halit A.

¥ Cevap: Ramazan Bayramı Tatili, Arefe günü yarım gün ve üç gün de Ramazan Bayramı günleri olmak üzere toplamda üç buçuk gündür. Gerek hafta tatillerinde gerekse bayram tatillerinde işçiye ücreti tam ödenir. Yani işçi çalışmadığı bu tatil günleri için çalışmış gibi ücrete hak kazanır. İşçinin bu tatil döneminde çalışması halinde çalışmadığı gün için aldığı ücrete ilave olarak çalıştığı her gün için bir buçuk katı yevmiye ödenir. Konuyu tam anlatmak için örnek verelim. Brüt ücreti 4.500 TL olan işçi bayram tatilinde çalışmasa bir aylık çalışma karşılığı 4.500 TL brüt ücret alacaktır. Ancak bu işçi bayramda bir gün çalışsa günlüğü 4500/30= 150 TL olduğuna göre bu tutarın yüzde 50 zamlı hali olan 225 TL tutarında fazla mesaiye hak kazanacak dolayısıyla brüt ücreti de 4725 TL olacaktır. Bir anlamda, bayram tatilinde çalışmamış işçi her gün için bir günlük yevmiye alırken bayram tatilinde çalışan iki buçuk yevmiye almış olacaktır..

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