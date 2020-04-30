  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kıstılaması uygulanıyor. 9 günlük sokağa çıkmaya yasağı ve bayramda sokağa çıkma uygulaması yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor. Peki 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:27:00 - 2020-04-30 19:31:58
Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 9 günlük sokağa çıkmaya yasağı ve bayramda sokağa çıkma uygulaması yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor. Peki 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinde "9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik karar 18 Mayıs’ta" adlı bir yazı kaleme aldı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?

Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?

Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.

Bu hafta sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Bir ilimizden daha güzel haber! Koronavirüs kabusu tamamen sona erdi
Bir ilimizden daha güzel haber! Koronavirüs kabusu tamamen sona erdi

Korona Virüs

Bir ilimizden daha güzel haber! Koronavirüs kabusu tamamen sona erdi

İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası
İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası

Korona Virüs

İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası

Şevki Yılmaz'dan hükümete çağrı: Asla açık olamaz
Şevki Yılmaz'dan hükümete çağrı: Asla açık olamaz

Gündem

Şevki Yılmaz'dan hükümete çağrı: Asla açık olamaz

Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!
Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!

Dünya

Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi

Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi

Koronavirüsten sonraki tehlikeyi açıkladı: Bilim Kurulu'na acilen dahil edilmeliler!
Koronavirüsten sonraki tehlikeyi açıkladı: Bilim Kurulu'na acilen dahil edilmeliler!

Gündem

Koronavirüsten sonraki tehlikeyi açıkladı: Bilim Kurulu'na acilen dahil edilmeliler!

Vatandaşları isyan ettiren zamlar! 2 katına çıktı
Vatandaşları isyan ettiren zamlar! 2 katına çıktı

Ekonomi

Vatandaşları isyan ettiren zamlar! 2 katına çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı