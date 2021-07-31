“Bayramda 12 milyon biletli yolcu seyahat etti”

Karaismailoğlu, bayram tatili süresince 5 milyon 794 bin kişinin havalimanlarından hizmet aldığını ifade etti.

Havayoluna büyük ilgi

Söz konusu dönemde 42 bin 688 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Yeni havalimanları yaptık ve eskiden atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırarak yük kapasiteli modern terminaller inşa ettik. Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı salgın öncesi tarihlerdeki yolcu sayısına oldukça yaklaştı. Tatil süresinde turizm limanlarımızda iç hatlarda 2 milyon 33 bin, dış hatlarda ise 2 milyon 771 bin, toplamda 4 milyon 800 bin kişi hizmet aldı.” Karaismailoğlu, Türkiye’nin İstanbul Havalimanı ile dünyadaki en önemli hava yolu transfer merkezlerinden biri haline geldiğine işaret ederek, İstanbul Havalimanında 16-25 Temmuz tarihlerinde iç hatlarda 492 bin 488, dış hatlarda 932 bin 142 olmak üzere, toplam 1 milyon 424 bin 630 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

“Otobüs firmaları toplamda 3 milyon 155 bin yolcu taşıdı”

Karaismailoğlu, yeni yapılan bölünmüş yol ve otoyollar ile Türkiye’yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollarla donattıklarını ve ölümlü kaza oranlarında azalma sağladıklarını vurguladı. Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 204 bin 658 sefer gerçekleştirerek 3 milyon 115 bin yolcu taşıdığını belirten Karaismailoğlu, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki tatil boyunca Türkiye’de tüm otoyolları toplam 11 milyon 352 bin 945 araç kullandı” açıklamasında bulundu. 17-25 Temmuz tarihlerinde 2 milyon 900 bin kişinin demir yoluyla seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, “Böylelikle Kurban Bayramı’nda hava, kara ve demir yolu ulaşımında yaklaşık 12 milyon biletli yolcu seyahat etti” ifadesini kullandı.