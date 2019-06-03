Bayramda 101 bin 223 trafik ekibi görev yapacak

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bayram tatilinde trafikte yoğun tedbirler alındığını belirterek, 101 bin 223 trafik ekibi ve 184 bin 825 trafik personelinin görev yapacağını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Mayıs ayı değerlendirme toplantısında Jandarma Genel Komutanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle ilgili çok ciddi bir gayretin içerisinde olduğunu belirterek, güncel göçmen sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Düzensiz göçle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede Mayıs ayı içerisinde 2 bin 605’i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalanmış, 561 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı günümüz itibarıyla 330 bin 991’e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla kayıt altına alınan Suriyeli sayısı Türkiye’de 3 milyon 610 bin 398 kişidir" dedi.

"Mayıs ayında 194 kişi hayatını kaybetti"

Son yıllarda yapılan çalışmaların geri dönüşlerinin olumlu sonuçlandığını ifade eden Çataklı, "Mayıs ayı içerisinde meydana gelen 165 ölümlü trafik kazasında maalesef 194 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 948 yaralanmalı trafik kazasında 22 bin 68 kişi yaralanmıştır" dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde alınan önlemlere ilişkin konuşan Çataklı, 101 bin 223 trafik ekibinin ve 184 bin 825 trafik personelinin görev yapacağını söyledi. Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların en yoğun olduğu 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecektir. Ayrıca emniyet ve jandarma merkez birimlerinden 52 personelden oluşan 18 ekip, bu güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecekler. 25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilimizde de bin 565 saat drone ile trafik denetimi gerçekleştirilecektir. Bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak otobüse binen sivil ekiplerimizce habersiz olarak denetlenecektir. Şoför ve yolcuların emniyet kemeri takma hususuna kontrollerde özellikle önem verilecektir. Denetim ekipleri, mümkün olduğunca sürücülerle yüz yüze iletişim kuracak, bu sayede yorgun olan, uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacaktır."

Tüm otoyollarda ortalama hız denetiminin yapılmaya devam edileceğini vurgulayan Çataklı, "Merkezdeki trafik kaza danışma birimi tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık olarak takip edilecek ve anında müdahale gerçekleştirilecektir. 2018 yılı içerisinde meydana gelen ana güzergahtaki kazaların yoğunlaştığı 50 nokta, Yandex Navigasyon sistemi üzerinden kaza bölgesine gelmeden önce ’Dikkat kaza riski. Öncelik hayatın öncelik yayanın’ mesajıyla sürücüler uyarılacaktır. Bu bayramda da ’Kırmızı Düdük’ kampanyasına devam edeceğiz. Genç kardeşlerimize kırmızı düdüğe ek olarak bir de trafik karnesi vereceğiz. Bu karnelerle çocuklarımız araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallara göre değerlendirecek ve notlar verecekler. Bunu sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. En çok beğeni alan yüz karneyi düzenleyen evladımızı da bisikletle ödüllendireceğiz. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde bayram tatili süresince trafik tedbirleri uygulamasının yanısıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek maksadıyla da polis ve jandarma müfettişimiz görevlendirildi. 66 müfettişimiz bu kapsamda görev yapacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Çataklı, sürücülere de cep telefonlarından uzak durup hız limitlerine uymaları ikazında bulundu.