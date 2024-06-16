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Yaşam Bayrama saatler kala alışverişe devam ettiler
Yaşam

Bayrama saatler kala alışverişe devam ettiler

Yeniakit Publisher
2024-06-16 02:35:00 -

Bursa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Kentin önemli merkezlerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ise bayrama saatler kala vatandaşlar akın etti.

Kurban Bayramı'na saatler kala, Bursa’da bir çok vatandaş saate aldırış etmeden alışverişe çıktı. Kentin önemli merkezlerinden olan 15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında vatandaşlar seyyar satıcıların açtığı tezgahlara yöneldi. Kendi bütçesine göre, giyim, aksesuar ve bir çok ürüne bakanlar ucuz fiyata poşetleri doldurdu. Gece geç saatlere kadar devam eden kalabalık ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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