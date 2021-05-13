Bayrama buruk giren Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı: bu bayramda da yoksun gözümüz yine yolda kaldı

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları evlat nöbeti, 619 günü geride bıraktı. Ramazan ayında Diyarbakır sıcaklarına aldırış etmeden HDP önünde, daha sonra 17 günlük tam kapanmanın ardından kaldıkları otelden evlat bekleyişini sürdüren acılı anneler, bayramda da evlatlarının yolunu gözlemeye devam edecek.

HDP/PKK tarafından kaçırılan evlatlarının eksikliğinde buruk bir bayram yaşadıklarını ifade eden acılı annelerden Fatma Akkuş, “Kızım Songül kaçırıldığından beri bayram yaşamadık. Bize bunu yaşatanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bayramda da kızımı bekliyorum, yasak kalkar kalkmaz da HDP önüne gidip evlat nöbetine devam edeceğim. Tek bir amacımız var o da kaçırılan evlatlarımıza kavuşmak. Bize çocuklarımızı versinler, biz de sessiz sedasız evlerimize gidelim. Bayramda diğer insanlar gibi ailece olalım. Biz çocuklarımızı PKK için büyütmedik. Çocuklarımız gelene kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Evlatsız bir bayram daha istemiyorum

Acılı anne Türkan Mutlu da, “HDP kızımı kandırdı. Biz onu devletine, milletine yararlı olsun diye yetiştirmeye çalıştık ama HDP bunu istemedi. Ramazan ayı boyunca da nöbete devam ettik. Virüsten, HDP’den, PKK’dan korkmadık. Tek korkum kızım olmadan bir bayram daha geçirmek. Devletimizden Allah razı olsun. Hem bizim yanımızda hem de teröristlere karşı iyi bir mücadele veriyor. Bazı teröristler teslim oluyor. Zorla kaçırılan çocuklar da dağdan kaçıyor. Biz de inanıyoruz ki hepimizin çocukları birgün gelecek. Bu bayram gelmelerini çok istedik. Hepimizin yüreği yanıyor, evladımızı istiyoruz” diye konuştu.

İmmihan Nilifırka ise, “Yıllardır bayram yaşamadık. Çocuğumuz geldi, gelecek diye bekledik. Bugün de böyleyiz. Biz her şeye rağmen nöbetteyiz. İnşallah çocuklarımıza kavuşacağız. Kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğiz. Oğlum gelene kadar mücadeleye devam edeceğim. Beni duyuyorsan gel annene oğlum. Bayramda elimi öpecektin. Bana bakacaktın, beni kimseye muhtaç etmeyecektin. Boynumu büktün, belimi kırdın oğlum. Bizi sevindir artık oğlum. Kaç gel. Çifte bayram yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Bunlar Kürt düşmanı

Diyarbakır’da eyleme katılan Bitlisli Veciye Gökkuş, 6 yıl önce çarşıda simit satarken kandırılarak dağa götürülen oğluna seslendi: "Çok aradık ancak ulaşamadık. Sürekli ağlıyorum, gözüme uyku girmiyor. Oğlum, imkanını gördüğünde teslim ol. Sizi korkutmak için söylediklerine inanma. Allah devletimizi daha güçlü etsin. Herkes evladıyla bayram yapıyor. Ben yine senin yolunu gözlüyorum” dedi.

Baba Ekrem Gökkuş "Herkes bayramın sevincini yaşarken biz hüzünle doluyuz. Oğlumu bayrama 7 gün kala götürdüler. Benim gibi çocukları giden anne ve babalar bu acıyı çok biliyor. Allah bu zulmü kabul etmesin” dedi.

2016'da oğlu Atilla kandırılarak dağa götürülen Muşlu Şemsettin Özcan da oğluna teslim olması çağrısında buldu. Özcan, "Bayram olduğunda herkesin çocuğu geliyor ama benimki gelmiyor. Senin elinde kalem vardı, şimdi silahla uğraşıyorsun. Silah bizim işimiz değil. HDP'nin, PKK’nın Kürtlerle ilgisi yok. Bunlar en büyük Kürt düşmanıdır. Gelip teslim olun” dedi.

Muş'un Düzkışla beldesinde yaşayan ve 2014'te dağa kaçırılan Mehmet Emin'in annesi Gülbahar Teker de oğlu için 2 yıldır Diyarbakır'da eylem yapıyor. Şimdi de Muş'ta nöbetine devam eden Teker, “Allah devletimizden razı olsun ki bu kapıyı bize açtı. Gelsin teslim olsun. Bayramımız, hayatımız zehir oldu. Oğlum, ben nasıl korkmuyorsam sen de korkma. Beni seviyorsan, ben ölmeden gelirsin" dedi.