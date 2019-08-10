0553 313 94 23

Bayrama birlikte girmek isterken, ölüme birlikte gittiler

Aydın’da sulama kanalına düşen çalışanını kurtarmak isteyen bir kişi çalışanı ile birlikte hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:25
Bayrama birlikte girmek isterken, ölüme birlikte gittiler

Aydın’da sulama kanalına düşen çalışanını kurtarmak isteyen bir kişi çalışanı ile birlikte hayatını kaybetti. Yaklaşık 12 saatten bu yana devam eden çalışmalar sonucu bayrama birlikte girmek isteyen iki kişi ölüme birlikte gitti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, çalışanını kurtarmak isterken hayatını kaybeden 42 yaşındaki Zafer Bartın’ın cesedi olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.


Edinilen bilgiye göre İncirliova İlçesi’nde sıhhi tesisat işleri yapan Zafer Bartın’ın (42) yanında çalışan 27 yaşındaki Salih Arıkan bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip alkol aldı. Aldığı alkolün etkisi ile kendinden geçen Salih Arıkan’ı patronu Zafer Bartın Germencik Turanlar Mahallesi’ndeki evine götürdü. Daha sonra Zafer Bartın ile çalışanı Salih Arıkan köyün hemen yanında bulunan DSİ’ye ait sulama kenarına gitti. Bayram öncesi yanında çalışan Salih’in moralini düzeltmeye çalıştığı belirtilen Zafer Bartın kanal kenarında da alkol aldı. İddiaya göre Salih Arıkan elindeki bira şişesini atmak isterken dengesini kaybedip DSİ’ye ait sulama kanalına düşünce Zafer Bartın da çalışanını kurtarmak için hemen kanala atladı. Yüzmeyi de iyi bildiği belirtilen Zafer Bartın çalışanı Salih Arıkan ile birlikte kanalda kaybolunca durum güvenlik güçlerine ihbar edildi.


Dün akşam saat 22:00 sıralarında meydana gelen olayda arama çalışmalarına hemen başlayan ekipler saat 04:00 sıralarında olay yerine yaklaşık 600 metre mesafede Salih Arıkan’ın cansız bedenine ulaştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda olaydan yaklaşık 12 saat sonra Zafer Bartın’ın cesedi Ovakarağaç yakınlarındaki daldı battı girişinde bulundu.


Her iki şahsın cesedi de otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    1. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    2. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    3. Sahte paranın kurbanı olmayın
    4. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    5. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    6. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    7. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    8. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    9. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    10. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    11. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    12. Kurban Bayramı sofralarının..
    13. Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla..
    14. Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak
    15. Bitlis’te 3 bin 880 paket kaçak sigara..
    16. Hulusi Akar'dan KKTC resti: TSK'nın..
    17. Mersin Büyükşehir’den yangında evleri..
    18. Polisten kurban pazarında sahte para..
    19. İran hücumbotu, İngiliz savaş gemisini..
    20. Başkent'in kurbanlıkları Çubuklu'da
    21. Kayseri protokolü bayramlaştı
    22. Batıdaki illere gönderilen..
    23. Liverpool'un yıldızından İstanbul..
    24. Antalya otogarında valiz içinde Boa..
    25. Akıllı telefon uygulaması devrede
    26. Başhekim Birol, sağlık çalışanları ile..
    27. Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
    28. Bayramda sağlığınızdan olmayın
    29. Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe..
    30. Artistik Cimnastik Dünya Kupası..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz