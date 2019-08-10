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Bayram trafiğine vali denetimi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kurban bayramı dolayısıyla trafik ekiplerince Ardahan-Göle yolu çıkışında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
Bayram trafiğine vali denetimi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kurban bayramı dolayısıyla trafik ekiplerince Ardahan-Göle yolu çıkışında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.


Vali Mustafa Masatlı, bayram tatili süresince trafik güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik İçişleri Bakanlığınca başlatılan, “Kırmızı Düdük” ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yaynın”sloganıyla trafik denetimi yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Göle kara yollarındaki uygulama noktalarında yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Ekiplerce emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenen sürücülere, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.


Uygulamaya katılan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem ile ekiplerce durdurulan araçlardaki yolculara ve çocuklara çikolata ikram etti.


Sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isteyen Vali Masatlı, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.


Durdurduğu araç sürücülerinin yaklaşan Kurban Bayramını da tebrik eden Vali Masatlı, ’’Bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirleri alındı. Polis ve jandarma teşkilatı bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacaktır’’ dedi.


Denetimler sırasında drone desteği de alınarak sürücüler havadan da denetlendi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
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