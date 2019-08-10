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Bayram trafiğine, "Drone"lu kontrol

Bayram tatili için yollara düşen sürücülerin yaptıkları trafik ihlalleri Yalova’da drone ile anbean görüntüleniyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
Bayram trafiğine, "Drone"lu kontrol

Bayram tatili için yollara düşen sürücülerin yaptıkları trafik ihlalleri Yalova’da drone ile anbean görüntüleniyor. Bayram arifesinde, “Kemerin ses getirsin” sloganı ile gerçekleşen ilk kontrole Yalova Valisi Muammer Erol da katılarak sürücülere trafikte dikkatli olmalarını tavsiye etti.


Ege ve Akdeniz’e gidecek olan tatilciler, bayram tatili için yollara düştü. Bayram trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri de Kocaeli-Yalova-Bursa güzergâhı. Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek ve kazaları önlemek için drone ile kontrollere başladı. Kontrol noktasından havalanan drone yol boyunca havadan araçları gözlüyor. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen araçlar kontrol noktasında durdurularak, sürücülere ceza kesiliyor. Bayram arifesinde gerçekleştirilen ilk denetime Yalova Valisi Muammer Erol da katıldı. Sürücülere hayırlı bayramlar dileyen Vali Erol, “Trafikte dikkatli olun ve sür’atten uzak durun” tavsiyesinde bulunmayı da ihmal etmedi.


Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz ise, "Yalova Jandarma Alay Komutanlığı olarak 350 personelimizle vatandaşımızın canı, malı ve sağlığı için yollardayız. 24 saat boyunca


Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık ise, “Amacımız sadece tatillerde değil sürekli olarak vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak. Bu anlamda kaza düşüş oranları bakımından Avrupa’nın bile üzerine çıktık. Denetimler sayesinde geçen yıl çok güzel sonuçlar aldık. Bu bayramda da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. 800’e yakın personelle bayram boyunca denetimleri sürdüreceğiz” diye konuştu.


Drone ile havadan trafik kontrollerinin bayram boyunca süreceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
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