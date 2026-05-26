Bayram trafiğinde korkutan kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk toplam 7 kişi yaralanırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
D-014 kara yolu Kulaklı Mahallesi kavşağında, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından biri ağır durumdaki yaralılar, Kaynarca ve Yenikent devlet hastanelerine kaldırıldı.
