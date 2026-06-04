Bayram trafiğinde konfor En Yakıt ile arttı

Türkiye’nin elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğinde öncü markalarından En Yakıt, 9 günlük Kurban Bayramı döneminde sergilediği operasyonel başarıyla sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Şirket, yüzde 99,4 çalışma süresi (uptime) oranıyla elektrikli araç kullanıcılarının bayram yolculuklarını "yolda kalma endişesi" olmadan tamamlamasını ve sevdikleriyle buluşmalarını sağladı.

En Yakıt’ın bayram süresince elde ettiği başarının temelinde, arıza ve elektrik kesintisi yaşanmadan sunulan kesintisiz hizmet anlayışı yer alıyor. Özellikle Güney Ege, Akdeniz, Orta Anadolu ve otoyol kavşakları gibi yoğun bölgelerde cihazların yüksek aktiflikle çalışması, kullanıcıların rezervasyon sistemini sorunsuz kullanmalarına imkan tanıdı.

Şirketin stratejik lokasyon seçimi, müşterilerin araçları şarj olurken kendi kişisel ihtiyaçlarını da karşılayabilmesine olanak tanıdı. İstanbul-Bodrum arası gibi kritik güzergahlarda sunulan kesintisiz hatlar sayesinde, elektrikli araç kullanıcılarının geçmiş yıllardaki şikayetleri yerini yüksek memnuniyete bıraktı. Bu başarılı operasyon süreci, şirkete yaklaşık yüzde 15 oranında yeni müşteri kazandırırken satış hacminde de yüzde 50’lik bir artış sağladı.

Hizmet kalitesinde "gizli müşteri" denetimi

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak amacıyla En Yakıt yönetimi, bayram süresince lokasyonları isimsiz olarak gezerek kullanıcı deneyimini bizzat test etti.

Cihazların kullanım kolaylığı ve çağrı merkezinin yanıt hızı gibi kriterlerde sergilenen yüksek performans, En Yakıt’ın teknolojik altyapısına verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

Türkiye'deki elektrikli araçların yaklaşık dörtte birine şarj hizmeti veren En Yakıt, hızlı şarj üniteleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle fark yaratmayı sürdürdü.

1000 soket ve 500 lokasyon hedefi

En Yakıt, Türkiye genelindeki ağını genişletmek için de vites yükseltti.

Mevcut 660 civarındaki soket sayısını yıl sonuna kadar 1000 sokete çıkarmayı hedefleyen şirket, toplamda 500 lokasyona ulaşmayı planlıyor. Altyapı çalışmaları devam eden 80-100 yeni

lokasyonun hazırlıklarını tamamlayan En Yakıt, büyüme stratejisini trafiğin en yoğun olduğu ve müşterilerin en çok tercih ettiği noktalar üzerine kurguluyor.

Dev iş birlikleri

Şirket, prestijli iş birlikleriyle de dikkat çekiyor. Mercedes-Benz ile yapılan iş birliği kapsamında belirlenen 40 lokasyondan ilki olan Silivri Karbey dinlenme tesisi, haziran sonu veya temmuz başında hizmete açılacak. Trafiğin yoğun olduğu bu stratejik nokta, diğer lokasyonlar için bir model teşkil edecek.

Ayrıca Türk Hava Yolları (THY) ile gerçekleştirilen sadakat programı sayesinde müşteriler, En Yakıt hizmetlerinden avantajlı bir şekilde yararlanmaya devam ediyor.

En Yakıt, teknolojik yatırımları ve müşteri odaklı lokasyon stratejileriyle Türkiye’nin her noktasında kesintisiz sürüş keyfi sunmaya kararlılıkla devam etmektedir.