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Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü

İstanbul’u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerindönüş yoğunluğu yaşanıyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 06:41
Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü

İstanbul’u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerindönüş yoğunluğu yaşanıyor.


Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan yol güzergahında yer alan Kemikli rampalarında Kurban Bayramı tatilini uzatan sürücülerin yoğunluğu yaşanıyor. Gece yollara düşen sürücüler nedeniyle trafik yavaş şekilde ilerlerken kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu.Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki trafiğin tatilin son gününde daha yoğun olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 06:41
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