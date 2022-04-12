Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan bayramı tatili 9 gün oldu mu son durum
Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramı öncesinde vatandaşlar ‘Bayram tatili kaç gün?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ramazan bayramı tatili kaç gün? 2022 ramazan bayramı tatili 9 gün mü?
Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında… Vatandaşlar bu yıl ramazan ayı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu?
Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan bayramı tatili 9 gün oldu mu son durum
Ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili süresiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısı 17b15’te başladı. Toplantıda bayram tatiliyle ilgili de bir kararır çıkması bekleniyor.