Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında… Vatandaşlar bu yıl ramazan ayı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu?

Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan bayramı tatili 9 gün oldu mu son durum

Ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili süresiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısı 17b15’te başladı. Toplantıda bayram tatiliyle ilgili de bir kararır çıkması bekleniyor.