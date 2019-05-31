Bayram tatili boyunca İBB Kütüphaneleri açık olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Taksim Atatürk Kitaplığı’nda öğrencilerle sahurda bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Baraçlı, bayram tatili boyunca kütüphanelerin 7/24 hizmet vereceğinin müjdesini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince öğrencilere yönelik bir sahur programı düzenlendi. Taksim Atatürk Kitaplığı Bahçesinde düzenlenen sahur programına İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Hüseyin Tok, daire müdürleri ve kütüphanede ders çalışan çok sayıda öğrenci katıldı.

Gençlere vizyon proje üretme gayreti içerisinde olduklarını anlatan Baraçlı, “Tüm kütüphanelerde çalışmalarımız olacak. Bayramın 9 günü buranın açık olması, sizleri de bizleri de heyecanlandırıyor. Çünkü Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerde hem gençlerle beraber olmayı aynı zamanda gençlerin vizyonun açacak projeleri çalışma gayreti içerisindeyiz” dedi.

"Bayram tatili süresince kütüphaneler 24 saat açık olacak"

Kütüphanelerin tatil olmaksızın açık olacağını aktaran Genel Sekreter Baraçlı, "Büyükşehir belediyesi olarak İstanbul’da hizmeti 24 saat devam ettiriyoruz. Bugün Atatürk Kitaplığında öğrenci arkadaşlarımızla beraber bazıları üniversiteye hazırlananlar, bazıları üniversitede okuyanlarla beraber bir sahur gecesini geçirdik. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini 24 saat devam ettirirken ki, bayram tatili süresince de hizmetlerimizi devam edecek. Amacımız gençlerimiz hem çalışırken hem de üniversiteye hazırlanırken onlara rahat bir ortam hazırlamak. Bunu da büyük bir hedef içerisinde gerçekleştiriyoruz. Tabi ki burada amaç hem iletişimi ve etkileşimi sağlamak, aynı zamanda onların problemlerini çözme gayrete içerisindeyiz" diye konuştu.

"Belediye şirketlerinde ücretli staj uygulamasını başlatıyoruz"

Belediyeye ait şirketlerde öğrencilere ücretli staj uygulamasını başlatacaklarını anlatan Baraçlı, "1994 yılından beri başlayan hizmet yarışımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de öğrenci arkadaşlarımızın stajlarını belediye şirketlerimizde yapmaları için çalışmaları tamamlama azmi ve heyecanı içindeyiz. Çünkü onlara ücretli staj yapma imkanı yapmış olacağız. Hem çalışacaklar hem de stajlarını yaparken onlara bir ücret de takdir edeceğiz. Genç arkadaşlarımızın dagirişimcilik eko sisteminden pay almalarını sağlayacak, bir ortam oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bunlardan birincisini Şişli Şişhane’deki Zemin İstanbul’da açtık. Bunların sayılarını arttırıp, gençlere farklı projeleri üretip, onların da fikirlerini alıp geleceğin İstanbul’unu kurma gayreti içerisinde olacağız. Aynı zamanda onların bu süreçte ulaşım olanaklarından daha kaliteli faydalanabilmesi için kararlı çalışmalar ve gayretlerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Sahur programı öğrenciler tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.