Bayram tatili 9 gün oldu, bilet fiyatları uçtu

Yücel Kaya
Bayram tatili 9 gün oldu, bilet fiyatları uçtu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte ulaşım sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanırken, uçak ve otobüs biletlerine gelen zamlar dikkat çekti. Özellikle uçak-otobüs biletlerindeki karşılaştırmada fiyatların dengesizliği tartışmaya sebep oldu.

9 günlük tatil fırsatını memleketinde veya tatil beldelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, talep fazlalığı sebi ile bilet fiyatlarındaki yükselişle karşılaştı. Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan kullanıcılar, fiyatların erişilemez noktaya geldiğini öne sürdüler.

Güncel bilet fiyatlarındaki tablo ise şu şekilde şekillendi:

  • Hatay: İstanbul-Hatay uçak biletleri 5 bin liradan başlıyor.
  • Gaziantep: İstanbul-Gaziantep hattında uçak biletleri 6 bin ile 7 bin 300 lira arasına çıktı.
  • İzmir: Uçak biletleri 3 bin-5 bin lira, otobüs biletleri ise 1300-1500 lira arasında seyrediyor.
  • Ankara: İstanbul-Ankara uçak biletleri 1500-2000 lira, otobüs biletleri ise 1100-1400 lira seviyesinde.

"Yüzde 20 daha zam gelebilir"

Sektör temsilcilerinden gelen açıklamalar, fiyat artışlarının bayramla sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, artan maliyetlerin sektörü köşeye sıkıştırdığını ifade etti.

Yıldırım, son beş yılda seyahat talebinde yüzde 50'lik bir düşüş yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Akaryakıt ve otoyol maliyetleri arttığı için sektör, iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken bilet fiyatlarına yeniden yüzde 20’lik bir zam daha gelebilir."

Bilet fiyatlarındaki bu önlenemez yükseliş, bayram sevincine gölge düşürürken birçok vatandaşın tatil planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

