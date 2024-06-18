Bayram sonrasında yeni istifa ve transferler olacak! Peki o milletvekilleri hangi partiden? İşte detaylar

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, bayram döneminde siyasetteki vekil istifaları ve transfer konularının hız kesmediğini ifade etti. Kulislerde bu konuların hâlâ tartışıldığını belirten Bengin, vekillerin parti değiştirmesi ve bu durumun vatandaş üzerindeki etkilerini ele aldı. Seçmen sadakatinin hiçe sayıldığını vurgulayan Bengin, özetle şunları kaydetti:

"Siyaset de bayram havasında, karşılıklı ziyaretler ve olumlu mesajlar daha ön planda. Ancak bu normalleşme ya da yumuşama sürecinin akıbetine dönük beklentiler, öngörüler ile vekil istifaları, partiler arası transfer konuları hiç konuşulmuyor, hepten hız kesti anlamına gelmiyor. Kulislerde, ikili ya da çoklu sohbetlerde bu anlamda istişare, tartışma devam ediyor. Özellikle de bayram sonrasında yeni istifa ve transfer iddiaları ile buna odaklı siyasi ahlak, etik üzerine... Ki bu sadece siyasileri, taraf değiştiren vekilleri bu anlamda karşı karşıya gelen partileri de ilgilendiren bir durum değil. Doğrudan vatandaşla da bağlantılı... İdeoloji, parti sadakati kadar seçmen sadakati de hiçe sayılıyor çünkü... Herhangi bir partiye gönül veren ya da siyasi duruşunu kendisine yakın hisseden vatandaş gidip sandıkta tercihini ondan yana kullanıyor, listesindeki adayı beni temsil etsin diye vekil seçiyor. Ama o vekil bir bakıyorsun başka, hatta tam tersi ideolojideki bir parti saflarına katılıyor.. Vatandaşın oylarıyla sahip olduğu vekillik koltuğunu babasının malı gibi bambaşka bir yere pazarlıyor, adrese taşıyor. Niyesi malum? Bir sonraki seçimde, tekrar vekillik koltuğunu kapmak için aday listelerinde seçilecek yer garantisi almak... Yani dertleri, tek istekleri koltuk, bu gibilerin gittikleri yerlere yeni seçmen taşıdıkları, kazandırdıkları falan da yok... (...)"



ÖNE ÇIKAN VİDEO