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Ekonomi

Bayram sonrası işte dolarda son durum

Kurban Bayramı tatili sonrası piyasalar açıldı. Dolar şu sıralarda 8,55'ten işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 09:35:00 -
Bayram sonrası işte dolarda son durum

Dolar tatil sonrası haftanın ilk işlem gününe 8.55 liradan başladı

Bayram öncesi 8.58'e kadar yükselen dolar/TL uzun tatil sonrası ilk güne 8.55'ten başladı.

ABD'deki enflasyon ve Fed'in artan enflasyon karşısında alacağı pozisyon önemini korurken dünya koronavirüs delta varyantını takip etmeye başladı.

Avrupa'da vakalar yeniden yüksek seyretmeye başlarken Türkiye'deki günlük vaka sayısı da 14 bini aştı.

Bu artışlar yeni tedbirlerin getirilme ihtimalini doğurdu. Bu da ekonomik toparlanmanın yavaşlaması anlamına gelecektir.

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