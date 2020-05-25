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Yerel

Bayram sonrası Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da Ramazan Bayramı süresince mevsim normallerinde seyreden sıcak ve güneşli hava bayram sonrasında yerini yağışlı havaya bırakacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:29:05 -
Bayram sonrası Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da Ramazan Bayramı süresince mevsim normallerinde seyreden sıcak ve güneşli hava bayram sonrasında yerini yağışlı havaya bırakacak.


Aydın’da Ramazan Bayramı sonrasında iki gün gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da havanın bugün az bulutlu 31 derece, 26 Mayıs Salı günü çok bulutlu 28 derece, 27 Mayıs Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, 28 Mayıs Perşembe gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, 29 Mayıs Cuma günü çok bulutlu 25 derece olması tahmin ediliyor.

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