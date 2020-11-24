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Siyaset Bayram Şenocak'tan Özgür Özel’e sert tepki
Siyaset

Bayram Şenocak'tan Özgür Özel’e sert tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’e çok sert tepki gösterdi. Şenocak, "Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP’ye rağmen kazanılandır!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:20:00 - 2020-11-24 13:21:02
Bayram Şenocak'tan Özgür Özel’e sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı eleştirdi ve "İlçe başkan adaylarının bile genel başkanca belirlendiği, bunu gururla duyuran ve göstermelik kongrelerle birbirini ve milleti kandıran bir parti. Parti içi demokrasisi bu halde olanların, Türkiye demokrasisine verebilecekleri hiçbir şey olamaz!" iiddiasında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Özgür Özel'in söz konusu iddialarına cevap verdi ve "Demokrasiyi kasetle gelip kahve içerek darbe izleyen genel başkanınızdan, Atatürk diyemeyen il başkanınızdan, vekillere TV yasağı koyan genel merkezinizden öğrenecek değiliz. Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP'ye rağmen kazanılandır!" ifadelerini kullandı.

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