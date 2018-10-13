Bayram Şenocak: Daha güçlü bir İstanbul için var gücümüzle çalışacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 14. ‘İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ Sapanca’da başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın ev sahipliğindeki kampa, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, 3 Kademe İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları katıldı.

''VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ''

11 Ekim Cuma günü başlayan ve İl Başkanı Şenocak’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Şenocak yaptığı konuşmada, “Biz İstanbul Teşkilatları olarak daha güçlü bir İstanbul için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 3 gün sürecek kamp sürecinde teşkilat mensupları olarak önümüzdeki sürece dair istişare ve değerlendirmelerde bulunacağız. İstanbul Teşkilatları olarak gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirme kampımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Mart 2019’daki mahalli idareler seçimleri öncesi gerçekleştirilen ve teşkilat mensupları arasındaki kaynaşma ve dayanışmayı artıracak kamp 14 Ekim Pazar günü sona erecek.