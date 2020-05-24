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Aktüel

Bayram sabahında yangın evlerini küle çevirdi

Bolu’da Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında meydana gelen yangın sonucu, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:54:41 -
Bayram sabahında yangın evlerini küle çevirdi

Bolu’da Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında meydana gelen yangın sonucu, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın, sabah saatlerinde Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünün Gedikler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Korkmaz’a ait evde, henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredeki köylüler, evden çıkan dumanları fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisi ile ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.


Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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