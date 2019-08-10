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Bayram öncesi trafik kontrolleri arttı

Balıkesir’de Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri denetimlerini arttırdı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:39
Bayram öncesi trafik kontrolleri arttı

Balıkesir’de Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri denetimlerini arttırdı. Susurluk ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri ile ortak yapılan denetimlerde 2 bin 97 araç kontrol edilirken, 40 araç trafikten men edildi.


Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri Susurluk ilçesinde ortak denetim yaptılar. Denetimlere İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay’da katıldı. Denetimlere 49 ortak ekip ve 97 personel katıldı. Ortak trafik denetimde 2 bin 97 araç denetlenirken, 67 araç trafikten men edildi. 218 araç sürücüsüne toplam 77 bin 707 lira trafik para cezası uygulandı. Ekipler ayrıca 67 aracı trafikten men ederken 1 çalıntı araç ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:39
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