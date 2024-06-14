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Gündem Bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
Gündem

Bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 08:26:00 -

Erzincan’da Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası yollarda trafik tedbirleri artırıldı. Trafik ekipleri "Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla sürücüleri uyarıyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, hem okulların tatil olması hem de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu oluşacağı öngörüsüyle sürücüler uyarılıyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılarak sürücülerin uyarıldığı videoda, “12- 23 Haziran 2024 tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramının aynı zamanda okulların kapanması aynı döneme denk gelmesiyle karayollarında olası trafik yoğunluğunun yaşanmaması için Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü olarak sürücü ve yayaların güvenliğinin sağlanması amacıyla; KGYS, EDS, ortalama hız denetim sistemi, plaka tanımlama sistemi, drone cihazı, video kameralı radar araçları, sivil trafik ekipleri ile etkin ve yoğun olarak trafik denetimi yapılacaktır. Şehirlerarası uzun yolculuk yapacak olan sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların azami ölçüde trafik kurallarına uymaları hem kendileri hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliği için önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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