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Bayram öncesi trafik denetim

Yeniakit Publisher
2024-06-13 05:34:00 -
Bayram öncesi trafik denetim

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yaklaşan kurban bayramı öncesi trafik denetimleri yapılarak, sürücülerin uyarıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, trafik kazalarının önlenmesi, kamu güvenliğinin sağlanması ve bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi maksadıyla, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından denetimler icra edilerek, sürücüler uyarılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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