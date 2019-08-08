0553 313 94 23

Bayram öncesi derin dondurucu ve kıyma makineleri ilgi görüyor

MediaMarkt Türkiye'nin verilerine göre, derin dondurucu ve kıyma makinelerine olan talepte yoğun artış gözlemleniyor

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
Bayram öncesi derin dondurucu ve kıyma makineleri ilgi görüyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bu dönemde tüketicilerin derin dondurucu ve kıyma makinesine yönelik ürün tercihlerini açıkladı.

MediaMarkt Türkiye’nin verilerine göre, bayram öncesi derin dondurucu ve kıyma makinelerine olan talepte yoğun bir artış gözlemleniyor.

Söz konusu iki kategoride tüketicilerin tercihleri ise ürünlerin özelliklerine göre değişim gösteriyor. Tüketiciler, derin dondurucularda çoğunlukla çekmeceli ve geniş model ürünleri tercih ederken, kıyma makinelerinde ise sosis, içli köfte ve domates salçası yapma aparatları olan modelleri alıyor.


- Kıyma makinelerinde tüketiciler cihazın gücüne bakıyor


Tüketiciler kıyma makinesi alırken ilk etapta ürünün gücüne dikkat ediyor. İşlem kapasitesi için ürünün sahip olduğu güç önemli bir etken iken, çok tercih edilen diğer bir özellik ise ürünlerin özel aparatları oluyor. Kıyma makineleriyle beraber verilen sosis, içli köfte veya domates salçası yapma aparatları tüketiciler tarafından oldukça talep görüyor. Cihazların kullanım kolaylığı da tüketiciler için önemli bir kriter oluşturuyor. Makinelerin parçalarının ayrılabilir olması da hijyen açısından büyük önem taşıyor.


- Çekmeceli ve no frost derin dondurucu tercih ediliyor


Derin dondurucularda ise daha farklı tercih sebepleri bulunuyor. Ülke genelinde çekmeceli ve geniş derin dondurucular tercih edilirken, sandık tipi modellere olan ilginin azaldığı gözlemleniyor. Tüketicilerin özellikle çekmeceli ürünleri tercih etmesinin temelinde, kullanım kolaylığı ve ergonomik ürün yapısı yatıyor. Bu kategoride en popüler modeller ise 5 çekmeceli derin dondurucular olurken, son zamanlarda 6-7 çekmeceli ve no frost modellere olan talepte de önemli bir artış kaydedildiği belirtiliyor.

Öte yandan, Kurban Bayramı'yla gelen talep artışından bağımsız olarak sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin de derin donduruculara ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Derin dondurucular ile tüketiciler, mevsiminde aldıkları meyve veya sebze gibi ürünleri daha uzun süre muhafaza edebiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
  1. derin dondurucu
  2. Kıyma Makinesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Finans'tan "Bayrama Özel İhtiyaç Finansmanı"
    1. Türkiye Finans'tan "Bayrama Özel..
    2. Alanyaspor, Avusturya’da..
    3. Deprem anı güvenlik kamerasında
    4. Burhaniye’de sokak müzisyeni ilgi gördü
    5. Semih Uçar Adanaspor’da
    6. Manş Denizi'nde gerilim dolu anlar!..
    7. Erdek’te kurbanlıklar satışa çıktı
    8. Tutdere bu kez Kahta’da muhtarla..
    9. Burhaniye’de Yazlıkçılar Kazdağı..
    10. Başkan Işık’tan Kütahyalılar..
    11. Denizli'deki 6 büyüklüğünde deprem
    12. Burhaniye’de Beşiktaşlılar dünya..
    13. Uzman isimden kritik deprem uyarısı!..
    14. Atambayev'in evine ikinci operasyon!
    15. 18. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat..
    16. Hava Harp Okulu'ndaki darbe..
    17. Bitki odaklı beslenme küresel ısınmada..
    18. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    19. Iphone kullanıcılarına kötü haber!..
    20. Doğaya salınan Mısır akbabasını..
    21. Şanlıurfa’da boş arazide erkek cesedi..
    22. 1 milyon lira hibe alan tesis incelendi
    23. Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski..
    24. İsmail Emrah Karayel, "Lavanta denince..
    25. BM uyardı: “İklim değişikliğini..
    26. Otel ismi kullanarak sahte rezervasyon..
    27. 5 aylık bebek meclisi karıştırdı!
    28. Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3..
    29. Denizli Bozkurt deprem son dakika..
    30. Denizli’deki deprem Afyonkarahisar’da..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru