Bayram namazını Mehmetçikle kıldılar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile ramazanın son iftarını Irak sınırının sıfır noktasındaki Mehmetçikle yaptı. Geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçiren Akar ve komutanlar bayram namazını Mehmetçikle kıldı.

Son iftarı sınırda açtılar

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ramazanın son akşamını Hakkari Yüksekova’da geçirdi. Buradan helikopterlerle Derecik’e geçen Bakan Akar ve TSK’nin komuta kademesi, ramazan ayının son iftarını sınırın sıfır noktasındaki Mehmetçikle yaptı. Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki terör yuvalarına yönelik başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçike hitap eden Bakan Akar, sözlerine şehitlere rahmet, gazilere şifa dilekleriyle başladı.

Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor

Birliklerin faaliyetlerini birebir takip ettiklerini, Mehmetçikin arazide şanlı tarihine yaraşır şekilde büyük başarı gösterdiğini ifade eden Akar, "Zor arazi koşullarında Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Azim ve kararlılıkla devam eden harekatta 28 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin orada girilmedik inleri kalmayacak. Bu harekatın sonunda inşallah ülkemizi, milletimizi bu bölgedeki terör tehdidinden kurtaracağız. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

Hadlerini bilecekler

Pençe Harekatı’nın yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesinde de terörle mücadelenin devam ettiğini dile getiren Akar, "Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatlarda son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de 11 teröristi etkisiz hale getirdik. Böylece 27 Mayıs’tan beri 64 terörist etkisiz hale geldi" dedi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesini general, subay, astsubay, uzman erbaş, er ayrımı olmaksızın bir bütün olarak diğer güvenlik güçleriyle omuz omuza vererek sürdürdüğünü vurguladı.

Operasyona çıkan pilotlarla konuştu

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Harekatı’na destek sağlayan havadaki uçaklardan birinin pilotuyla da telsizden görüştü. Görev uçuşundaki pilota başarı dileyen Akar, “Yıldızlar arasında sizi görmenin güvenini, gururunu yaşıyoruz. Mehmetçik varlığınızdan gururun yanı sıra güven de duyuyor. Böylece buradaki faaliyetlerini yüksek moral ve motivasyonla tavizsiz yerine getirmenin rahatını yaşıyor” diye konuştu. F-16’nın pilotu da "Burunlarının dahi kanamaması için yıldızların altında Mehmetçikimizi korumaktan ve sizlerin emri altında görev yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Mehmetçikimizin görevini layıkıyla yapmaları için Hava Kuvvetlerinin bir ferdi olarak sabaha kadar buralarda uçmaya hazırız” ifadesini kullandı.

Generallere talimat

Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Taktik Komuta Yeri’nde harekattaki son duruma ilişkin ayrıntılı brifing aldı. Harekata ilişkin talimatlar veren Akar, arazideki tugay komutanlarıyla da görüştü. Başarıyla devam eden harekat dolayısıyla tebriklerini ileten Bakan Akar, "Teröristlere ait girilmeyen mağara, girilmeyen in kalmayacak" talimatını verdi. Harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini yineleyen Akar, "Sizlerle gurur duyuyor, sizlerle övünüyoruz. Generallerimizin, tugay komutanlarımızın birlik ve beraberlik içinde Mehmetçik ile omuz omuza bu faaliyetleri başarıyla götürmesi hem TSK hem de asil Türk milleti için büyük bir gurur, övünç kaynağı" dedi.