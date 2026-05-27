Bayram namazı sonrası silahlı çatışma: 5 kişi vuruldu!
Adıyaman'da Kurban Bayramı namazının hemen ardından iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi vurularak yaralandı.
Bayram namazının hemen ardından Gerger ilçesi Güzelsu köyü yakınlarında trafikten kaynaklı iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.B. (39) O.E. (44), M.E. (31), M.E. (39) ve Y.E. (29) silah ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.