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Gündem Bayram namazı saatleri açıklandı! İşte il il bayram namazı saatleri...
Gündem

Bayram namazı saatleri açıklandı! İşte il il bayram namazı saatleri...

Koronavirüs tedbirleri alınarak kılınacak olan Ramazan Bayramı namaz saatleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Müslümanların merakla beklediği bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte il il bayram namazı saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-05-12 18:56:00 - 2021-05-12 18:59:21
Bayram namazı saatleri açıklandı! İşte il il bayram namazı saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saatlerini yayınladı. Ramazan ayını ibadetlerle idrak eden Müslümanlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi koronavirüs tedbirleri alınarak kılınacak bayram namazının saatleri belli oldu. İşte 2021 il il bayram namazı saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

İstanbul bayram namazı saat kaçta?

İstanbul'da bayram namazı bu yıl saat 06.22'de kılınacak.

İl il bayram namazı saatleri şu şekilde:

"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,
Bursa: 06.23,
Çanakkale: 06.34,
Çankırı: 06.04,
Çorum: 05.59,
Denizli: 06.28,
Diyarbakır: 05.43,
Düzce: 06.14,
Edirne: 06.30,
Elazığ: 05.45,
Erzincan: 05.42,
Erzurum: 05.35,
Eskişehir: 06.18,
Gaziantep: 05.56,
Giresun: 05.44,
Gümüşhane: 05.41,
Hakkari: 05.29,
Hatay: 06.02,
Iğdır: 05.24,
Isparta: 06.22,
İstanbul: 06.22,
İzmir: 06.34,
Kahramanmaraş: 05.56,
Karabük: 06.07,
Karaman: 06.12,
Kars: 05.26,
Kastamonu: 06.02,
Kayseri: 06.00,
Kırıkkale: 06.06,
Kırklareli: 06.28,
Kırşehir: 06.05,
Kilis: 05.57,
Kocaeli: 06.19,
Konya: 06.14,
Kütahya: 06.21,
Malatya: 05.50,
Manisa: 06.33,
Mardin: 05.42,
Mersin: 06.07,
Muğla: 06.31,
Muş: 05.36,
Nevşehir: 06.03,
Niğde: 06.05,
Ordu: 05.46,
Osmaniye: 06.00,
Rize: 05.36,
Sakarya: 06.17,
Samsun: 05.52,
Siirt: 05.36,
Sinop: 05.55,
Sivas: 05.52,
Şanlıurfa: 05.50,
Şırnak: 05.35,
Tekirdağ: 06.28,
Tokat: 05.53,
Trabzon: 05.39,
Tunceli: 05.43,
Uşak: 06.25,
Van: 05.29,
Yalova: 06.21,
Yozgat: 06.01,
Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

 

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