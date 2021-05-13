  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Polonya'dan İsrail kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin teması
Erbakan'dan Ramazan Bayramı'nda 'Kudüs' mesajı!
Mesut Özil'in bayram mesajına beğeni yağdı
Yemek Tarifleri Bayram lokumu nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Bayram lokumu nasıl yapılır?

Hibiskus ve karanfil aroması ile hem leziz hem de sağlıklı olan bayram lokumunun tarifi merak ediliyor. Bayramda en güzel giden şekerlerin yanı sıra bayram lokumu da unutulmamalıdır. Bayram lokumu tarifinde kullanılan malzemeler araştırılıyor. Peki, bayram lokumu nasıl yapılır? Bayram lokumu tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 16:39:00 -
Bayram lokumu nasıl yapılır?

Bayram lokumu tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

3 su bardağı su, 1 yemek kaşığı hibiskus (kuru), 1 tane tarçın, 10 tane karanfil, 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı buğday nişastası (1 su bardağı bulamak için)

Bayram lokumu nasıl yapılır?

3 su bardağı suya, 1 yemek kaşığı hibiskus, 1 kabuk tarçın ve 10 tane karanfili koyup kaynatmaya başlayın.

İyice renk alınca içindekileri süzün. Daha sonra suya 2 su bardağı şeker ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

Diğer tarafta 1 su bardağı nişastayı 1 su bardağı suyla iyice eritin. Ardından kaynayan kırmızı şekerli suya karıştırarak dökün. Karıştırmayı devam ederek şeffaf renk alana kadar 10 dakika pişirin.

Sonra suyla ıslattığımız borcam kaba güzelce dökün. Üzerini düzleyip bolca nişastayla kaplayın. Daha sonra dolapta 4 saat soğutmanız gerekir.

Soğuduktan sonra bolca nişasta döktüğünüz bir zemine borcamı ters çevirip lokumun düşmesini sağlayın. Ardından kare kare kesip her yüzünü bolca nişastaya bulayın. Lokumumuz hazır. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yağmur Sarnıç korkusu! 'Can güvenliğim yok'
Medya

Yağmur Sarnıç korkusu! 'Can güvenliğim yok'

Kokuşmuş mahallenin skandalları bitmiyor. Futbolcu eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'ın Mo..
Kapitalizm çöküyor!
Dünya

Kapitalizm çöküyor!

Alman ekonomist Holger Zschepitz, 20 Ocak 2021'de başkan seçilen Joe Biden yönetimindeki ABD'nin, 1981'den bu yana en yüksek enflasyon oranı..
Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Yerel

Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay