Hibiskus ve karanfil aroması ile hem leziz hem de sağlıklı olan bayram lokumunun tarifi merak ediliyor. Bayramda en güzel giden şekerlerin yanı sıra bayram lokumu da unutulmamalıdır. Bayram lokumu tarifinde kullanılan malzemeler araştırılıyor. Peki, bayram lokumu nasıl yapılır? Bayram lokumu tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?