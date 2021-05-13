Bayram lokumu nasıl yapılır?
Hibiskus ve karanfil aroması ile hem leziz hem de sağlıklı olan bayram lokumunun tarifi merak ediliyor. Bayramda en güzel giden şekerlerin yanı sıra bayram lokumu da unutulmamalıdır. Bayram lokumu tarifinde kullanılan malzemeler araştırılıyor. Peki, bayram lokumu nasıl yapılır? Bayram lokumu tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Bayram lokumu tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
3 su bardağı su, 1 yemek kaşığı hibiskus (kuru), 1 tane tarçın, 10 tane karanfil, 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı buğday nişastası (1 su bardağı bulamak için)
Bayram lokumu nasıl yapılır?
3 su bardağı suya, 1 yemek kaşığı hibiskus, 1 kabuk tarçın ve 10 tane karanfili koyup kaynatmaya başlayın.
İyice renk alınca içindekileri süzün. Daha sonra suya 2 su bardağı şeker ilave edip 5 dakika daha kaynatın.
Diğer tarafta 1 su bardağı nişastayı 1 su bardağı suyla iyice eritin. Ardından kaynayan kırmızı şekerli suya karıştırarak dökün. Karıştırmayı devam ederek şeffaf renk alana kadar 10 dakika pişirin.
Sonra suyla ıslattığımız borcam kaba güzelce dökün. Üzerini düzleyip bolca nişastayla kaplayın. Daha sonra dolapta 4 saat soğutmanız gerekir.
Soğuduktan sonra bolca nişasta döktüğünüz bir zemine borcamı ters çevirip lokumun düşmesini sağlayın. Ardından kare kare kesip her yüzünü bolca nişastaya bulayın. Lokumumuz hazır. Afiyet olsun…