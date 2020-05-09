Bayram kredisiyle faiz tuzağı

Buğra Kardan

Faiz zengini özel bankalarca sunulan bayram ve tatil kredileri mağduriyetlere neden oluyor. Sahte kampanyalara, içi boş vaatlere aldanan ve yüksek faizli bu kredileri kullanan tüketiciler; büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kalıyorlar.

Tüketicinin canı yanıyor

Bayram kredilerini tanıtmak ve dağıtmak için kıran kırana yarışan bankalar tarafından belirlenen aylık faiz oranları yüzde 0.90’dan başlıyor, yüzde 1.70’i aşıyor. Üst limiti 100 bin liraya varan bu krediler, bütçeleri zorluyor. Örneğin 60 ay vadeli, 100 bin liralık kredi temin eden bir aile 160 bin liralık geri ödeme yapmak durumunda.

Maliyet yüklü

Tatil kredileri de maliyetli. Nitekim 60 ay vadeli, 90 bin liralık kredi karşılığında 130 bin liralık borç çıkarılıyor. Kredi miktarına uyumlu olarak geri ödeme tutarı da artıyor.

Konut ve taşıt kredilerinde yüzde 1.60’a dayanan faiz oranları daire ve otomobil talebini sınırlıyor. Corona virüsünden (Covid-19) ötürü geliri daralan tüketiciler, bu oranları uçuk buluyor ve satın alma kararlarını erteliyorlar.

Üretici tedirgin

Yatırım iştahını baltalayan ticari kredi faiz oranları da üreticileri ve tüccarları tedirgin ediyor. Covid-19 nedeniyle projelerini askıya alan, yatırımlarını öteleyen bu kesimlerden her ortamda “Faizler daha da aşağı çekilmeli. Özel bankalarca da fedakârlık yapılmalı. Likiditeye erişimimiz kolaylaştırılmalı” çağrısı geliyor.

Faizle sömürüyorlar

Reel sektörü sıkıntıya sokan faiz belası, bankaları güçlendiriyor. Zira 2019’da yerli ve yabancı bankaların faiz geliri yüzde 14 arttı ve 420.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu tutarın 258.1 milyar lirası mevduata, repoya ve ihraç edilen tahvillere ödendi. Bankalara faizden net 162.3 milyar lira gelir kaldı. Geçen sene kredilerden elde edilen faiz 322.9 milyar lira, mevduata ödenen faiz ise 174.6 milyar lira olarak açıklandı.