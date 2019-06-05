0553 313 94 23

Bayram konuşmasında helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat, bayram namazı sonrasında köy meydanında yaptığı helallik konuşmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 23:05
Bayram konuşmasında helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

Kastamonu'ya Bağlı Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyünde bayramın birinci günü yaşanan olay köy sakinlerini üzüntüye boğdu. Köyde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat, bayram namazının ardından köy muhtarlı tarafından organize edilen ve geleneksek hale gelen kahvaltı programına katılarak burada köy sakinlerine bir konuşma yaptı. Kanat, yaptığı konuşmada, "Haklarınızı helal edin burada bulunan büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim kalın sağlıcakla" dedi ve bu konuşma son konuşması oldu.

Programın ardınan evine giden Gazi Hasan Kanat aniden rahatsızlandı, ailesinin 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından Ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesi sevk edilen Kanat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Askeri tören düzenlendi

Kore Gazisi Hasan Kanat'ın cenazesi bu gün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen Askeri törenle yukarı Şehirören köyü kabristanlığında defnedildi. Merhum Kanat'ın Cenazesine Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber'in yanı sıra çok sayıda köy sakini ve gazinin sevenleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 23:05
  1. Kastamonu
  2. Kore Gazisi Hasan Kanat
  3. Taşköprü
  4. Yukarı Şehirören
  5. Gazi Hasan Kanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vince Carter, gelecek sezon basketbolu bırakacak
    1. Vince Carter, gelecek sezon basketbolu..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2019
    3. Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti
    4. YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı..
    5. YSK Başkanı Güven: "İstanbul seçim..
    6. Alesger: Nuri Paşa'nın Bakü'ye cihadı,..
    7. YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki..
    8. Sırbistan'da geleneksel "bayram..
    9. Katar Fransa'dan savaş uçaklarını..
    10. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde
    11. İdlib’de rejim saldırısı: 3 ölü
    12. Tayland'da cunta lideri yeniden..
    13. İran’da limanda yangın: 1 ölü
    14. Vapurda havaya ateş açan şüpheli..
    15. Panik atak neden olur? Panik atağın..
    16. THY Basın Müşaviri Üstün'den açıklama
    17. Türkeli’de gökkuşağı güzelliği
    18. Muhammed Salah, İngiltere'deki İslam..
    19. Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    20. Rusya ve Çin ticarette ulusal para..
    21. TMSF’den kayyum ücretlerine ilişkin..
    22. Kanserin düşmanı: Sarımsak |..
    23. Denizcilik alanında "İzlenecek 10..
    24. Antalya'da otomobille motosiklet..
    25. Panelvan markete girdi: 1 yaralı
    26. "Gençlere ve çocuklara örnek olmaya..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    28. Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
    29. Binali Yıldırım, köylüleri ile..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle..
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye girerken yakalandı!
    DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye girerken yakalandı!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı tamamlandı
    Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı tamamlandı