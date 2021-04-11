Bayram ikramiyesine zam var mı? Bayram ikramiyesi zamlı mı? Ramazan Bayram Kurban Bayramı ikramiyesi

Emeklilere bayram ikramiyesi son dakika: Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Ramazan Bayamı emekli ikramiye ödemeleri ve emekli ikramiye tutarları konusunda resmi açıklamalar merak edilmeye başlandı. Emeklilerin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman verileceği ve ücretin ne kadar olacağı belli oldu. Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri son dakika açıklamaları an be an takip etmeye devam ediyoruz.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini açıklamakta. Emekli bayrak ikramiyeleri ne kadar? Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2021 yılı itibarıyla 1.000 TL (Bin TL) olarak belirlendi.

2021 bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı.

Bayram ikramiyelerine asgari ücret zammı mı olacak?

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneği bayram ikramiyeleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın imzasını taşıyan mektupta bayrak ikramiyelerinin artırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi talep edildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

" Sayın Cumhurbaşkanım;

Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufakta olsa bir kurban alına bilirken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.

Biz yaşlı emekli insanlar olarak, dini vecibelerimizi yerine getiremediğimizde büyük bir mahcubiyet ve üzüntü duymaktayız. Bayram günü sevinçli, güler yüzlü olmamız gerekirken bayramımızı kutlamaya gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı mahcup karşılamaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanım % 70 ’i asgari ücret altında bir aylıkla geçim ve hayat mücadelesi veren yaşlı vatandaşların bayram ikramiyesi ödeneklerinin makul bir seviyeye çekilerek yıllık artışlarının da asgari ücret artışlarına endekslenmesini için gereğini zatıâlinizin emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz.”

Emekli bayram ikramiyeleri kimlere veriliyor?

Bayram ikramiyesi kimler alır? Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.