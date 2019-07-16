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Bayram ikramiyesi ölenin hakkı ise geri istenmez

Murat Özdamar, vefat edenin bayram ikramiyesinin geri çekilmesine ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:15
Bayram ikramiyesi ölenin hakkı ise geri istenmez

Soru: Babam emekli maaşını her ayın 22’sinde alıyordu. Babam 25.6.2019 tarihinde vefat etti ama maaş hesabına 1.000 TL ikramiye yatırılmış. Bu parayı çekmedik, SGK bu parayı hesaptan geri çeker mi? Ali K.

Cevap: Emekli ikramiyesi ödemesinde geçerli kural emeklinin ikramiye ödendiği tarihte ikramiyeye hak kazanmış olmasıdır. SGK emekli maaş ödemeleri aylık olarak peşin ödenir, ölüm halinde de geri istenmez. Babanıza 22.6.2019 tarihinde ödenen emekli maaşı 22.6.2019-21.7.2019 tarih aralığına aittir. İkramiye ödemesi yapılan tarih bu tarih aralığında olduğundan ölmesine rağmen babanıza ikramiye ödemesi yapılmıştır. Türk Medeni Kanununa göre ölenin bankadaki parası mirasa konu olup banka hesaptaki parayı mirasçılara hissesi oranında iade eder. Parayı çekmemekle isabetli davranmışsınız. Bu ikramiye ödemesini SGK bankadan geri alır. Siz mirasçılar olarak miras hissenizi gösteren belgeyle SGK’ya başvuru yapınca hisseniz oranında size ödeme yapılır.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:15
  1. emekli maaşı
  2. maaş hesabı
  3. SGK
  4. Emekli ikramiyesi
  5. SGK emekli maaş ödemeleri
  6. Türk Medeni Kanunu

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