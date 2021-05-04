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Ekonomi Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ekonomi

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesini alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih aralığını paylaştı. Peki, Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 16:17:00 -
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL’ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

 

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