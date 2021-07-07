Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin bayram öncesi hangi tarihte ödeneceği belli oldu.
Çalışma Bakanı Vecdi Bilgin "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum."
Emekli ikramiyeleri hangi emekliye ne zaman yatacak:
Bağ-Kur emeklileri 16 Temmuz
SSK emeklileri 13-14 Temmuz
Emekli sandığı 15 Temmuz