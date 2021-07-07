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Gündem Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gündem

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin bayram öncesi hangi tarihte ödeneceği belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:18:00 -
Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Çalışma Bakanı Vecdi Bilgin "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum."

Emekli ikramiyeleri hangi emekliye ne zaman yatacak:

Bağ-Kur emeklileri 16 Temmuz

SSK emeklileri 13-14 Temmuz

Emekli sandığı 15 Temmuz

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