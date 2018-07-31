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Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden 3 bini dönmedi

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerden 3 bin 190'ı Türkiye'ye dönmedi. Belirtilen sürede dönmeyen Suriyelilerin yurda alınmayacağı bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 21:08
Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden 3 bini dönmedi

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerden 3 bin 190'ı Türkiye'ye dönmedi.

Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Mayıs- 13 Haziran tarihleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 52 bin 114 sığınmacı Suriye'ye geçti. 31 Temmuz'a kadar süre verilen Suriyelilerden 48 bin 924'ü Türkiye'ye döndü.

Ülkesine giden Suriyeli 3 bin 190'ı ise dönmedi. Verilen sürede dönmeyen Suriyelilerin yurda alınmayacağı belirtildi

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 21:08
  1. Kilis
  2. Türkiye
  3. Surıye

YORUM YAZ

  • emirhan emiremirhan emir5 dk önce
    DUNYANIN NERESINDE HANGI ULKESINDE GORULMUSTUR ILTICACI YANI SIGINMACI ULKESINE TATILE GIDER BURAYA BIR YAZIN,SIRF SUNNI KESIM DIYE BU AYRICALIK YAPILIYOR BU ULKESINE IHANET ETMIS SURIYELILER
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